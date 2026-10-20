La UNSJ presentó el plan para recuperar las horas perdidas por los paros

A través de la Secretaría Académica de Rectorado y las direcciones de los institutos preuniversitarios, la UNSJ informó que se pondrán en marcha estrategias pedagógicas complementarias para acompañar a los estudiantes durante el tramo final del año escolar.

El plan alcanza a la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”.

Entre las principales acciones previstas se encuentran la adecuación del cronograma académico, la incorporación de instancias de enseñanza, evaluación, recuperación e integración de contenidos, y el desarrollo de clases de consulta para reforzar los aprendizajes y resolver dudas.

Además, se implementarán mecanismos de seguimiento de las trayectorias escolares, con intervenciones individuales y grupales y una mayor articulación con las familias, con el objetivo de atender las necesidades particulares de cada estudiante.

Adaptación según cada institución

Desde la Secretaría Académica señalaron que las medidas de adaptación y recuperación curricular estarán ajustadas a las características y necesidades de cada establecimiento, por lo que las estrategias podrán variar entre las tres instituciones preuniversitarias.

Con la presentación formal del plan, la Universidad busca dar cumplimiento a lo dispuesto por la Justicia Federal y establecer mecanismos para afrontar las consecuencias académicas de las interrupciones del dictado de clases.

La medida se enmarca en el conflicto generado por los paros que afectaron el normal desarrollo del ciclo lectivo y en el reclamo de las familias para garantizar que los estudiantes puedan completar los contenidos y finalizar el año escolar.

La UNSJ comunicó que el detalle del Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica 2026 se encuentra incluido en la documentación presentada ante el juzgado, en la que se especifican las acciones previstas para dar continuidad al proceso educativo.

Colegio Central Universitario Mariano Moreno

Plan estratégico completo

Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento

Plan estratégico completo

Escuela de Comercio Liberador General San Martín

Plan estratégico completo