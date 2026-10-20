Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que este 20 de octubre se suspende la actividad escolar en los departamentos Iglesia, Calingasta y Jáchal.
Suspenden las clases en tres departamentos por el viento Zonda
La medida afecta a los departamentos de Calingasta, Iglesia y Jáchal y alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche de todos los niveles y modalidades de esos tres departamentos.