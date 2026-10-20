El Subjefe de la Policía cuestionó la extensión del horario de los boliches

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la coincidencia entre las personas que salen de los boliches y aquellas que comienzan su jornada laboral. “Gente alcoholizada cruzándose con la gente que se va a trabajar”, señaló.

Otro de los aspectos cuestionados por Torres es que el pedido de extender el horario de cierre también está vinculado a extender el expendio de bebidas alcohólicas...

Actualmente, en la provincia la venta de bebidas alcohólicas en almacenes y supermercados está permitida hasta las 23, mientras que los restaurantes pueden funcionar hasta las 2 de la madrugada y los boliches tienen como límite de cierre las 3.30.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, estos horarios forman parte de una regulación que busca ordenar la actividad nocturna y reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol. Señaló la importancia de considerar el tiempo que necesita el organismo para metabolizarlo antes de que las personas vuelvan a circular por la vía pública.