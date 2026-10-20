El comisario general Pablo Torres, subjefe de la Policía de San Juan, visitó el programa Punto de Partida, que se emite por Canal 8, y se refirió al pedido de los empresarios de la noche para actualizar la Ley de Espectáculos Nocturnos. Si bien manifestó la disposición de la fuerza a debatir posibles modificaciones, dejó en claro su desacuerdo con algunos de los cambios propuestos, especialmente con la extensión del horario de cierre de los boliches.
El Subjefe de la Policía cuestionó la extensión del horario de los boliches
Pablo Torres, subjefe de la Policía de San Juan, planteó sus objeciones al proyecto de los empresarios de la noche para modificar la Ley de Espectáculos Nocturnos.