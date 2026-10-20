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El Subjefe de la Policía cuestionó la extensión del horario de los boliches

Pablo Torres, subjefe de la Policía de San Juan, planteó sus objeciones al proyecto de los empresarios de la noche para modificar la Ley de Espectáculos Nocturnos.

El comisario general Pablo Torres, subjefe de la Policía de San Juan, visitó el programa Punto de Partida, que se emite por Canal 8, y se refirió al pedido de los empresarios de la noche para actualizar la Ley de Espectáculos Nocturnos. Si bien manifestó la disposición de la fuerza a debatir posibles modificaciones, dejó en claro su desacuerdo con algunos de los cambios propuestos, especialmente con la extensión del horario de cierre de los boliches.

Torres explicó que uno de los puntos que genera preocupación es la posibilidad de prolongar la actividad de los locales bailables hasta las 7 de la mañana, una medida que, según su análisis, podría incrementar los riesgos vinculados al consumo de alcohol y a la circulación de personas en estado de ebriedad durante las primeras horas del día.

“Extender el horario de salida, desde nuestro punto de vista, no estamos de acuerdo”, sostuvo el jefe policial al referirse a la iniciativa del sector.

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En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la coincidencia entre las personas que salen de los boliches y aquellas que comienzan su jornada laboral. “Gente alcoholizada cruzándose con la gente que se va a trabajar”, señaló.

Otro de los aspectos cuestionados por Torres es que el pedido de extender el horario de cierre también está vinculado a extender el expendio de bebidas alcohólicas...

Actualmente, en la provincia la venta de bebidas alcohólicas en almacenes y supermercados está permitida hasta las 23, mientras que los restaurantes pueden funcionar hasta las 2 de la madrugada y los boliches tienen como límite de cierre las 3.30.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, estos horarios forman parte de una regulación que busca ordenar la actividad nocturna y reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol. Señaló la importancia de considerar el tiempo que necesita el organismo para metabolizarlo antes de que las personas vuelvan a circular por la vía pública.

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