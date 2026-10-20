"Era su amigo y lo traicionó": desgarrador relato del padre del joven asesinado en Jáchal

“Mi hijo lo quería ayudar, era su amigo”, relató el hombre. Según contó, Germán lo había ayudado en distintas oportunidades e incluso había recurrido a una persona conocida para conseguirle unas zapatillas fiadas, con el objetivo de que pudiera trabajar.

“Era un amigo de ley y lo traicionó”, expresó, con dolor e impotencia por lo ocurrido.

El padre de la víctima también cuestionó los antecedentes de violencia que, según afirmó, tenía el adolescente. Sostuvo que había protagonizado distintos conflictos y que solía andar con armas blancas. Además, aseguró que había agredido a otros jóvenes y a integrantes de su propia familia, y cuestionó que no se hubiera intervenido antes.

Durante la marcha, Ángel Galleguillo manifestó su preocupación por la seguridad de sus seres queridos mientras avanza la investigación. Según explicó, el adolescente vive a pocas cuadras de su casa y teme que pueda cruzarse con él o con los hermanos de Germán.

“Tenemos miedo con mi familia porque no sabemos dónde está. Si lo van a soltar y nos lo vamos a cruzar en la calle en cualquier momento”, señaló. También expresó su temor por los otros hijos de la familia.

Al recordar las circunstancias del ataque, el hombre sostuvo que en el puesto donde ocurrió el hecho había otras dos personas y dos mujeres que podrían aportar información sobre lo sucedido. Además, rechazó versiones que indicaban que su hijo estaba alcoholizado.

“Mi hijo no estaba borracho ni nada como se dijo. Él estaba lúcido en todo momento”, afirmó. Según relató, incluso cuando permanecía internado podía hablar con sus familiares, hasta que su estado de salud se complicó.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 15 de octubre en un puesto de la localidad de Villa Mercedes, en Jáchal. Tras recibir las heridas, Germán fue trasladado inicialmente al Hospital San Roque. Debido a la gravedad de su cuadro, luego fue derivado al Hospital Rawson, donde murió horas más tarde.

La investigación está a cargo de la Justicia de Menores debido a que el principal acusado tiene 17 años. El caso deberá avanzar bajo el régimen penal juvenil aplicable, mientras la familia de la víctima reclama justicia y garantías de seguridad.