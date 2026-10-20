Las autoridades provinciales y fuentes policiales activaron el protocolo del programa San Juan Te Busca para solicitar la colaboración de la comunidad en la búsqueda de dos adolescentes que se encuentran desaparecidas desde el lunes 19 de octubre de 2026. JPEG+ 1
Intensa búsqueda de Leonela y Yuliana Molina, dos amigas que desaparecieron
Se trata de Leonela Luján Molina y Yuliana Lucía Molina, vistas por última vez este lunes 19 de octubre. El programa provincial “San Juan Te Busca” difundió sus datos para dar con su paradero