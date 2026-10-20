"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > amigas

Intensa búsqueda de Leonela y Yuliana Molina, dos amigas que desaparecieron

Se trata de Leonela Luján Molina y Yuliana Lucía Molina, vistas por última vez este lunes 19 de octubre. El programa provincial “San Juan Te Busca” difundió sus datos para dar con su paradero

Las autoridades provinciales y fuentes policiales activaron el protocolo del programa San Juan Te Busca para solicitar la colaboración de la comunidad en la búsqueda de dos adolescentes que se encuentran desaparecidas desde el lunes 19 de octubre de 2026. JPEG+ 1

Datos y características de las jóvenes buscadas

  • Molina Leonela Luján (15 años):

    • Fecha de extravío: 19/10/26. JPEG

    • Contextura y altura: Pequeña, 1,50 metros de altura. JPEG

    • Rasgos físicos: Tez blanca, ojos marrones, cara ovalada, nariz cóncava, boca chica con labios delgados y cabello largo lacio de color castaño oscuro. JPEG

    • Vestimenta: Pantalón de buzo largo color negro y zapatillas marca Topper de color blanco con rosado. JPEG

  • Molina Yuliana Lucía (16 años):

Te puede interesar...

  • Fecha de extravío: 19/10/26. JPEG

  • Contextura y altura: Robusta, 1,60 metros de altura. JPEG

  • Rasgos físicos: Tez blanca, ojos marrones, cara redonda, nariz cóncava, boca chica con labios medianos, cabello corto ondulado de color castaño oscuro, piercing en el rostro y una cicatriz en la mano derecha. JPEG

  • Vestimenta: Pantalón de buzo largo color negro tipo deportivo, buzo color blanco con detalles y dibujos de color amarillo, y zapatillas marca DC color blanco y negro. JPEG

Ante cualquier información

Se solicita a quienes puedan aportar datos sobre el paradero de alguna de las adolescentes comunicarse de manera anónima al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana. JPEG+ 1

Temas

Te puede interesar