Gobierno alertó sobre una operación falsa que ofrece el proyecto Xcity

“Ante versiones publicadas en medios digitales extranjeros, (xcity. me); nacionales y de la provincia, respecto del futuro desarrollo de un mega proyecto tecnológico, energético y urbano planificado en la Provincia de San Juan que contempla la adquisición y desarrollo de aproximadamente 400.000 has con centro de datos, ciudadanía por inversión y gobernanza mediante algoritmos , denominado “XCITY ARGENTINA PROJECT”, el Gobierno de la Provincia de San Juan COMUNICA: no existe oficialmente en la actualidad proyecto alguno que contemple semejante envergadura, ni empresas que sean propietarias de la extensión de terreno provincial supuestamente comprometido en el desarrollo, como así tampoco que se hayan recepcionado por ante el Poder Ejecutivo Provincial solicitudes de habilitación, declaración de impacto ambiental, proyecto ejecutivo, etc.

Por todo ello, corresponde alertar a los posibles y eventuales inversores que dicho proyecto carece al presente de elementos fácticos y jurídicos que permitan su viabilidad o concreción, debiendo en su caso los interesados requerir información precisa de parte de los organismos gubernamentales de la provincia, antes de decidir concretar cualquier tipo de inversión o aporte dinerario al mencionado proyecto”.