Encontraron una moto buscada desde Mendoza y recuperaron otra

Personal de la Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, realizaba tareas investigativas cuando interceptó una motocicleta en avenida Benavídez y calle Necochea, en Chimbas.

Se trataba de una Honda Wave 110 cc roja, que era conducida por una mujer. Al verificar la información del rodado, los efectivos constataron que tenía pedido de secuestro vigente desde 2023 por una causa de hurto calificado en la provincia de Mendoza.

La medida había sido solicitada por la Fiscalía de esa provincia. Ante la situación, la moto fue secuestrada y trasladada a la sede de la Brigada Norte para continuar con las actuaciones correspondientes.

El segundo procedimiento se produjo en el barrio Teresa de Calcuta, en inmediaciones de calle Picasso y las ex vías del tren.

Personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta, con apoyo del Comando Sur, acudió tras un llamado que advertía sobre la sustracción de una motocicleta y la agresión a un damnificado.

Al llegar los efectivos, el sospechoso huyó a pie y dejó abandonada la moto a pocos metros de su vivienda, para luego ingresar al domicilio.

Los policías secuestraron una motocicleta negra de 150 cc, sin marca visible, que fue trasladada a la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.

En ambos casos, los procedimientos permitieron recuperar o poner bajo resguardo los rodados, aunque las investigaciones corresponden a hechos diferentes y no se informó que exista relación entre ellos.