Triple choque: un adolescente pasó a sala común y otro sigue grave

Según la reconstrucción inicial del hecho, un Peugeot 207 conducido por Fabiana Beatriz Gómez, de 58 años, circulaba por calle San Miguel y realizó una maniobra para continuar hacia el Este. En ese momento impactó contra una Corven 110cc negra en la que viajaban los dos adolescentes.

Por la fuerza del choque, la moto y sus ocupantes fueron desplazados hacia el carril contrario y terminaron impactando contra una segunda Corven 110cc, de color rojo, que era conducida por Leonor Irene Arias Vegas, de 44 años, quien circulaba detrás del automóvil.

Los dos adolescentes, identificados por sus iniciales M.J.R. y A.I.C., ingresaron al Hospital Rawson con lesiones de consideración.

M.J.R. sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos graves, mientras que A.I.C. presentó un TEC con pérdida de conocimiento y politraumatismos graves.

Durante las últimas horas, ambos mostraron signos de evolución. Uno de ellos pudo ser trasladado desde Terapia Intensiva a una sala común. En el caso del joven que permanece en cuidados intensivos, los médicos lograron retirarle la sedación y comenzó a responder a los primeros estímulos. De todos modos, su estado general continúa siendo delicado.

La tercera persona herida fue Arias Vegas, quien también fue trasladada al Hospital Rawson tras el choque. La mujer evolucionó favorablemente y recibió el alta médica.

La causa está a cargo de la UFI Delitos Especiales, que continúa con las medidas destinadas a establecer con precisión cómo ocurrió la secuencia del triple choque.

Por el momento no hay personas detenidas. En principio, la investigación apunta a determinar la responsabilidad de la conductora del Peugeot 207 por la maniobra que habría desencadenado el primer impacto.

El fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales, informó este lunes sobre la evolución de los tres heridos y señaló que la investigación continúa para precisar las circunstancias del siniestro.

A Gómez se le realizó un test de alcoholemia que dio resultado negativo, mientras que todavía se aguardan los estudios toxicológicos de rigor. La eventual imputación será definida a partir del avance de la investigación y de las pruebas reunidas en la causa.