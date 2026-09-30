Tras insultar a una mujer, el youtuber sanjuanino pidió disculpas públicas

En su descargo, el creador de contenido sostuvo que su intención no había sido generar una situación de esas características y reconoció que, en algunas ocasiones, el humor pudo haberse salido de control.

“Mi intención nunca fue ser así. A veces el humor se fue de las manos, no creí llegar hasta acá”, señaló.

Fernández también contó que habló con su familia sobre lo ocurrido y que esas conversaciones lo llevaron a reflexionar sobre el contenido que publica en sus plataformas.

“Mi familia me habló bien y tomé conciencia de no hacer más videos que transmitan mal para las personas”, afirmó.

En otro tramo de su mensaje, pidió disculpas por la manera en que respondió y vinculó su reacción con problemas personales. “Tal vez respondí mal por problemas personales y estoy dispuesto a pagar hasta donde llegue. La verdad, nunca pensé esto”, manifestó.

Finalmente, insistió en su pedido de disculpas y sostuvo que la situación no representa, según su propia descripción, la persona que considera ser. “Mil perdón a todos. La verdad, no soy así. Los que no me conocen, soy una persona que transmite felicidad y siempre sufrí bullying. Nos vemos pronto”, concluyó.

Las declaraciones fueron realizadas después de que los videos protagonizados por el youtuber provocaran repercusiones y cuestionamientos públicos.