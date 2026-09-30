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Tras insultar a una mujer, el youtuber sanjuanino pidió disculpas públicas

Santiago Fernández, conocido en redes sociales como “Soy el Marta”, se refirió a los videos que generaron indignación y aseguró estar arrepentido por lo ocurrido. “Mi intención nunca fue ser así”, expresó.

El youtuber sanjuanino Santiago Fernández, conocido en redes sociales como “Soy el Marta”, publicó un mensaje de disculpas luego de que unos videos en los que insultó a una mujer generaran indignación y cuestionamientos en las redes sociales.

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A través de sus redes, Fernández manifestó su arrepentimiento y aseguró que tomó conciencia de la repercusión que tuvieron sus publicaciones. “Estoy angustiado porque nunca supe que esta persona era especial. Recién viendo los diarios me di cuenta”, expresó.

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En su descargo, el creador de contenido sostuvo que su intención no había sido generar una situación de esas características y reconoció que, en algunas ocasiones, el humor pudo haberse salido de control.

“Mi intención nunca fue ser así. A veces el humor se fue de las manos, no creí llegar hasta acá”, señaló.

Fernández también contó que habló con su familia sobre lo ocurrido y que esas conversaciones lo llevaron a reflexionar sobre el contenido que publica en sus plataformas.

“Mi familia me habló bien y tomé conciencia de no hacer más videos que transmitan mal para las personas”, afirmó.

En otro tramo de su mensaje, pidió disculpas por la manera en que respondió y vinculó su reacción con problemas personales. “Tal vez respondí mal por problemas personales y estoy dispuesto a pagar hasta donde llegue. La verdad, nunca pensé esto”, manifestó.

Finalmente, insistió en su pedido de disculpas y sostuvo que la situación no representa, según su propia descripción, la persona que considera ser. “Mil perdón a todos. La verdad, no soy así. Los que no me conocen, soy una persona que transmite felicidad y siempre sufrí bullying. Nos vemos pronto”, concluyó.

Las declaraciones fueron realizadas después de que los videos protagonizados por el youtuber provocaran repercusiones y cuestionamientos públicos.

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