Tras gestiones del gobernador Orrego eliminaron las retenciones a la cal

“El impacto en nuestro sector calero sanjuanino es determinante y positivo”, coincidieron los ministros Perea y Fernández, destacando que era la única retención que quedaba pendiente en la provincia.

De acuerdo a la información nacional, esta decisión busca que el alivio fiscal redunde en beneficios a este sector de la industria minera y fomente la actividad económica y la generación de empleo. Así surge de la publicación del Decreto 563/2025 en el Boletín Oficial, la quita de los aranceles fue oficializada esta madrugada. “Fíjese en cero por ciento (0%) la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.)”.

En las exportaciones, la cal tributaba 4,5% sobre el valor FOB y la Provincia de San Juan, que considera a este mineral no metalífero como parte de la economía regional, solicitó que pasara a tener retención 0%

El ministro Fernández explicó que “el impacto de esta medida para la industria no es menor ya que se trata de un producto de rentabilidades estrechas, donde el negocio es el volumen, entonces cualquier costo que afecta directamente el precio de venta reduce mucho el margen. La mayor parte de la exportación de cales va a Chile por vía terrestre, estamos hablando de un costo que es importante, que es significativo y que, con la eliminación de las retenciones, va a mejorar mucho su competitividad".