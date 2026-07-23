Veladero mantiene suspendidas sus operaciones por el temporal en alta montaña

Actualmente, los equipos concentran sus esfuerzos en las tareas críticas necesarias para sostener los procesos esenciales durante este período. Entre ellas se encuentran el mantenimiento de la infraestructura indispensable, las inspecciones preventivas, el monitoreo permanente de las condiciones del sitio y el cumplimiento de los controles ambientales previstos para este tipo de escenarios.

La empresa informó que la prioridad absoluta continúa siendo la seguridad, la salud y el bienestar de las personas que permanecen en el campamento. En ese sentido, aseguró que mantiene un acompañamiento permanente al personal, garantizando la atención de las necesidades operativas, médicas y de bienestar durante toda la contingencia.

En paralelo, continúan las tareas de evaluación, despeje y mantenimiento de los accesos, siempre en función de las condiciones que permite el clima y sin exponer al personal a riesgos, en coordinación con las autoridades competentes.

Asimismo, Veladero indicó que la reanudación de los cambios de turno y de los traslados se concretará únicamente cuando las condiciones meteorológicas y las evaluaciones técnicas determinen que pueden realizarse de manera segura.

"Nuestra misión de seguridad es clara: que cada persona regrese a casa sana y salva todos los días. Esa convicción guía cada decisión que estamos tomando durante esta contingencia climática. Quiero reconocer el compromiso y profesionalismo de quienes permanecen en la operación y de todos los equipos que trabajan coordinadamente para proteger a las personas, cuidar el ambiente y actuar con la responsabilidad que exige una operación de alta montaña", afirmó Yuri Sáenz, gerente general de Veladero.

La compañía señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación, con equipos preparados y recursos disponibles para responder a las condiciones actuales. Reiteró, además, que todas las decisiones continuarán guiándose por un principio fundamental: ninguna tarea es más importante que la seguridad de cada integrante de su equipo.

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