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El invierno se despide con tres días seguidos de 30° de máxima

Desde este viernes y durante el fin de semana, los registros máximos oscilarán entre los 28°C y 30°C con presencia de viento del sector oeste y sudoeste.

El invierno se despide de la provincia de San Juan con condiciones meteorológicas netamente preprimaverales. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la franja central del territorio sanjuanino atravesará un período de tres días consecutivos con temperaturas máximas de entre 28°C y 30°C.

Para la jornada de este viernes 18 de septiembre, el reporte oficial prevé una marca máxima de 28°C y una mínima de 14°C, acompañadas por un cielo que irá de parcialmente a mayormente nublado y vientos moderados del sector noroeste y norte.

El ascenso térmico se consolidará durante el fin de semana. El sábado registrará una máxima de 29°C, mientras que el domingo el mercurio alcanzará los 30°C por la tarde. Este último día estará marcado además por el incremento en la intensidad de los vientos con dirección predominante del sudoeste, previéndose ráfagas de entre 42 y 50 km/h. En tanto, las probabilidades de lluvia se mantendrán nulas en todo el territorio provincial.

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