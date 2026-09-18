El invierno se despide con tres días seguidos de 30° de máxima

Para la jornada de este viernes 18 de septiembre, el reporte oficial prevé una marca máxima de 28°C y una mínima de 14°C, acompañadas por un cielo que irá de parcialmente a mayormente nublado y vientos moderados del sector noroeste y norte.

El ascenso térmico se consolidará durante el fin de semana. El sábado registrará una máxima de 29°C, mientras que el domingo el mercurio alcanzará los 30°C por la tarde. Este último día estará marcado además por el incremento en la intensidad de los vientos con dirección predominante del sudoeste, previéndose ráfagas de entre 42 y 50 km/h. En tanto, las probabilidades de lluvia se mantendrán nulas en todo el territorio provincial.