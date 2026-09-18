El invierno se despide de la provincia de San Juan con condiciones meteorológicas netamente preprimaverales. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la franja central del territorio sanjuanino atravesará un período de tres días consecutivos con temperaturas máximas de entre 28°C y 30°C.
El invierno se despide con tres días seguidos de 30° de máxima
Desde este viernes y durante el fin de semana, los registros máximos oscilarán entre los 28°C y 30°C con presencia de viento del sector oeste y sudoeste.