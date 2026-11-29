El destino del depósito judicial de los restos es Gendarmería Nacional en Jáchal, donde quedarán a disposición de la Justicia Federal interviniente. La medida busca preservar el material que formará parte de la investigación sobre las circunstancias del accidente.
La tragedia ocurrió el pasado 29 de julio, cuando un helicóptero con 7 ocupantes se precipitó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto. La aeronave estaba afectada al Plan Nacional de Manejo del Fuego y había partido desde el Aeroclub San Juan, en Pocito, con destino a San Agustín de Valle Fértil.
En la tragedia aérea fallecieron 7 personas, todos sus ocupantes: el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; los brigadistas de AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimeta, y el piloto Matías Valenzuela.