Este es el tercer día que personal del Escuadrón 25 Jáchal de Gendarmería Nacional y de la Unidad de Desactivación de Explosivos de esa Fuerza, junto a integrantes de la Policía y Bomberos de San Juan, trabajan en el lugar del siniestro aéreo, en el retiro de los restos del helicóptero.

Las tareas comenzaron en la mañana del viernes, en el área donde están las piezas del helicóptero, una zona de difícil acceso. Si bien se esperaba finalizar el sábado, el trabajo es minucioso con el retiro de cada una de las piezas que están dispersas hasta la base del parque, lo que alargó los tiempos previstos y aún continúan con los trabajos este domingo, según informaron fuentes calificadas a sanjuan8.com.