“No es cierto lo que están diciendo. Emanuel es el padre de dos de mis hijos. Y vamos a ser familia toda la vida”, comenzó expresando la modelo.

Asimismo, hizo referencia a la relación que mantiene con Fernando, el padre de sus hijos mayores, para explicar la dinámica familiar que sostiene con sus exparejas.

“Exactamente igual es con Fernando, padre de mis hijos mayores”, agregó.

Finalmente, Ana Paula fue terminante al desmentir cualquier tipo de acercamiento sentimental con Ortega y lanzó un contundente pedido: “No existe nada más entre nosotros. Por favor, no inventen”.

De esta manera, la modelo buscó ponerle fin a las especulaciones y dejó en claro que el vínculo que mantiene con el músico responde exclusivamente a la historia familiar que comparten.

Las señales que despertaron los rumores de reconciliación entre Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

La encargada de detectar las sugestivas coincidencias fue Juariu, quien reparó en una serie de publicaciones que ambos realizaron con algunos días de diferencia.

El pasado 10 de noviembre, Ana Paula compartió varias fotografías de una jornada en el campo, entre las que se destacaban imágenes familiares y momentos de descanso en unas hamacas paraguayas.

El viernes 27 de noviembre, Emanuel publicó dos fotografías en las que se podían observar las mismas hamacas que había mostrado anteriormente su exesposa.

A esto se sumó una sugestiva frase que Dutil había elegido para acompañar su publicación: “Todo lo que el corazón nunca olvida”.

También llamó la atención la elección musical de ambos. Mientras Ana Paula había optado por Only You, interpretada por Ringo Starr, Emanuel acompañó una de sus imágenes con Child of Nature, de The Beatles.

Estas coincidencias despertaron interrogantes sobre si habían compartido una jornada juntos o si habían visitado el mismo lugar en diferentes momentos.

Otro detalle que había cobrado relevancia fue la postura de India Ortega, quien, tras la separación de su padre de Julieta Prandi, había dejado en claro que su mamá siempre formará parte de la familia Ortega.

Ahora, con su contundente descargo, Ana Paula Dutil se encargó personalmente de desmentir una reconciliación amorosa con Emanuel y de aclarar que entre ellos solamente existe un vínculo familiar.