El descacharreo consiste en retirar y eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua de lluvia o riego y convertirse en criaderos, como botellas, latas, neumáticos, baldes o recipientes rotos. Para los elementos que sí se utilizan o permanecen en el hogar, se suman acciones de control y limpieza periódica con cepillado de todo recipiente que pudiera contener larvas y huevos, como plantas acuáticas, bebederos de animales, piletas de lona, desagote de aires acondicionados.

Medidas preventivas del dengue

Realizar descacharreo: eliminar o desechar recipientes y objetos en desuso que acumulen agua.

Dar vuelta objetos al aire libre: colocar boca abajo baldes, botellas, latas, bidones y otros elementos que puedan juntar agua con la lluvia.

Renovar y cepillar el agua: cambiar el agua de los bebederos de mascotas y de las bandejas colectoras de condensación de los aires acondicionados, cepillando sus bordes para remover posibles huevos adheridos.

Cuidar macetas, floreros y plantas: colocar arena en los platos o portamacetas, y lavar y cepillar floreros y recipientes con agua cada 2 a 3 días (o sustituir el agua por arena húmeda).

Mantener el entorno: conservar patios y jardines con el césped corto y despejar desagües, canaletas, cunetas y acequias para evitar estancamientos.

El mosquito Aedes aegypti se reconoce por su color oscuro con bandas o escamas blancas en las patas y el cuerpo, y por tener hábitos principalmente diurnos. Suele refugiarse en lugares frescos, oscuros y húmedos, tanto en el exterior como en el interior de las viviendas durante las horas de mayor calor.