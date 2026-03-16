Trabajadores estatales tendrán aumento del 10% y un bono de $120.000

Cómo serán los aumentos

De acuerdo con lo informado por el gremio, el esquema de incrementos será el siguiente:

Marzo: aumento del 5% en los haberes.

Abril: pago de un bono extraordinario de $120.000 .

Mayo: incremento salarial del 2% .

Junio: suba adicional del 3%.

De esta manera, el acuerdo paritario tendrá vigencia hasta la mitad del año.

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El entendimiento también incluye una cláusula de revisión en junio, instancia en la que se volverá a analizar la evolución de la inflación y la situación económica para evaluar posibles ajustes en los salarios de los trabajadores estatales.

Desde el sindicato indicaron que esta herramienta permitirá revisar el impacto del contexto económico en los ingresos del sector público y abrir una nueva instancia de negociación si fuese necesario.

La posición de UPCN resulta determinante dentro del esquema de negociación salarial del sector público, ya que se trata del gremio con mayor cantidad de afiliados entre los empleados estatales.

Habitualmente, otros sectores de la administración pública suelen adoptar posiciones similares a las que acuerda este sindicato en las paritarias.

Por el momento, no se informó oficialmente si otros gremios estatales seguirán el mismo camino. En paralelo, los docentes continúan con su propia negociación salarial y tienen prevista una nueva reunión paritaria.