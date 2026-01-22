El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintos sectores de la provincia durante la jornada del jueves. Se prevé la presencia de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas de viento.
Alerta amarilla por tormentas en San Juan para este jueves
