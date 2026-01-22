Alerta amarilla por tormentas en San Juan para este jueves

Según el informe, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Las zonas más afectadas serán: 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia y zona baja de Sarmiento.