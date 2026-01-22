"
Alerta amarilla por tormentas en San Juan para este jueves

Se prevé la presencia de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por caída ocasional de granizo.

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintos sectores de la provincia durante la jornada del jueves. Se prevé la presencia de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas de viento.

Según el informe, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Las zonas más afectadas serán: 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zona baja de Pocito, zona baja de Rivadavia y zona baja de Sarmiento.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, se espera una temperatura máxima de 36°C y una mínima de 22°C. Durante la mañana el cielo se presentará despejado, aunque habrá probabilidad de tormentas a lo largo de toda la jornada del jueves.

El tiempo estará acompañado por una brisa del sector sur, que incrementará su intensidad hacia la noche, alcanzando ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

