Tras la derrota de LLA en Bs. As., subió el dólar blue

En tanto que en San Juan, el dólar informal tuvo un incremento de $30 respecto a la jornada previa y se negoció a $1.440 para la venta y a $1.340 para la compra.

A cuánto cerró el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $54 a $1.409.