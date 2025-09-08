El dólar blue cerró este lunes a $1.355 para la compra y a $1.385 para la venta, en las cuevas de CABA. La brecha con el oficial se ubica en terreno negativo. La jornada estuvo marcada por una alta volatilidad, donde la divisa paralela tuvo un pico a $1450 previo a su valor de cierre. Así, tras el inesperado resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires, el tipo de cambio paralelo alcanzó su nivel más alto en 13 meses, cuando el 7 de agosto de 2024 también alcanzó los $1.385.
Tras la derrota de LLA en Bs. As., subió el dólar blue
El dólar blue subió $30 en San Juan, en tanto que en CABA alcanzó su nivel más alto en más de un año tras la derrota de LLA en provincia de Buenos Aires.