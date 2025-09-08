"
Tras la derrota de LLA en Bs. As., subió el dólar blue

El dólar blue subió $30 en San Juan, en tanto que en CABA alcanzó su nivel más alto en más de un año tras la derrota de LLA en provincia de Buenos Aires.

El dólar blue cerró este lunes a $1.355 para la compra y a $1.385 para la venta, en las cuevas de CABA. La brecha con el oficial se ubica en terreno negativo. La jornada estuvo marcada por una alta volatilidad, donde la divisa paralela tuvo un pico a $1450 previo a su valor de cierre. Así, tras el inesperado resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires, el tipo de cambio paralelo alcanzó su nivel más alto en 13 meses, cuando el 7 de agosto de 2024 también alcanzó los $1.385.

En tanto que en San Juan, el dólar informal tuvo un incremento de $30 respecto a la jornada previa y se negoció a $1.440 para la venta y a $1.340 para la compra.

A cuánto cerró el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $54 a $1.409.

Valor del MEP

El dólar MEP cotizó a $1.433,3 y la brecha contra el mayorista es de 1,7%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.441,3, por lo cual la brecha es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.

