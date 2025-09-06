Secuestraron casi 3 kilos de cocaína que venían a San Juan: 4 detenidos

Este acuerdo —firmado en mayo de 2024 en el Arco Desaguadero por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi— se traduce en controles más rigurosos en pasos estratégicos, interoperabilidad de cámaras lectoras de patentes e integración de bases de datos que permiten anticipar movimientos criminales.

image

En este caso, la investigación comenzó en Guaymallén, donde se detectó la circulación de dos vehículos sospechosos —un Renault Logan y un Fiat Cronos— que luego fueron interceptados en Lavalle. Durante la requisa se secuestraron 2.722 gramos de cocaína compactada en tres ladrillos, además de $130.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y los vehículos utilizados en la maniobra.

Los cuatro detenidos —dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad— quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La Secretaría de Seguridad de San Juan destacó que este procedimiento refuerza la cooperación interprovincial: los delitos vinculados al narcotráfico exceden las fronteras locales y solo pueden enfrentarse con un esquema regional coordinado.

image

image