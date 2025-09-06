La lucha contra el narcotráfico en la región de Cuyo frustró el ingreso de cocaína a San Juan. En la madrugada del sábado, la Policía de Investigaciones de Mendoza, junto con la Fiscalía Federal de esa provincia, secuestró casi tres kilos de droga en la Ruta Nacional 40, a la altura de Jocolí, Lavalle. La intervención permitió detener a cuatro personas y confiscar dinero y celulares que serán claves para avanzar en la causa.
Secuestraron casi 3 kilos de cocaína que venían a San Juan: 4 detenidos
El operativo de secuestro de la cocaína ocurrió en Mendoza, droga que tenía como destino San Juan.