La Libertad Avanza se reunió con fiscales de Capital, Rivadavia y Rawson

Durante su intervención, Abel Chiconi destacó la importancia de la tarea de los fiscales y expresó:

"Ustedes tienen la gran responsabilidad de ser los defensores y cuidadores de los votos de La Libertad Avanza". Desde cada rincón de la provincia tenemos que darle fuerza con nuestro trabajo a los cambios que está haciendo el Presidente".

Chiconi además subrayó la necesidad de llevar adelante una campaña austera:

"Esta tiene que ser la campaña más ordenada y también la más austera. Me indigna ver cómo se despilfarra el dinero de todos en eventos innecesarios";

"Javier vino a mostrar que el Estado está para ciertas cosas y para otras no, y lo que ha dicho lo viene cumpliendo sin medir costos políticos".

"Desde nuestro lugar tenemos la suerte de tener un presidente que lo que ha dicho, lo viene cumpliendo sin tener en cuenta los costos políticos"

"Necesitamos la herramienta de los fiscales por que del otro lado tenemos gente que esta muy desesperado por el poder y no lo quiere soltar por que es lo único que saben hacer", concluyo.

En tanto Cristina Tejada, en todos los encuentros con los asistentes expresó:

Nos han quitado la libertad de elegir, pensar y también la capacidad de crear de poder construir sin que el Estado nos diga que podemos hacer"

Nos van a intentar tirar abajo, todo nuestro trabajo, pero cuando uno está convencido y tiene firmeza no hay palabra ni acto que nos pueda vencer.

En Rivadavia, la reunión con fiscales contó con la presencia de referentes departamentales encabezados por la vicepresidenta de La Libertad Avanza, Graciela Verón, junto a la Dra. Mariana Coria y el senador nacional Bruno Olivera.

Las actividades concluyeron en Rawson, con la visita al centro operativo de capacitación de fiscales y una intervención en la zona comercial de República del Líbano y España, donde los candidatos recorrieron locales y dialogaron con comerciantes.