San Juan Cerca llega este martes a Pocito

El Ministerio de Gobierno, junto con sus distintas áreas, pondrá a disposición de los vecinos un operativo de atención para acercar trámites y gestiones, que se desarrollará el martes 9 de septiembre, desde las 8.30 y hasta las 13.30 horas, en la escuela primaria José Rudencindo Rojo, ubicada en Avenida Aberastain s/n, en La Rinconada, Pocito.