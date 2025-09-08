"
San Juan Cerca llega este martes a Pocito

El operativo se realizará desde las 8.30 y hasta las 13.30 horas, en la escuela primaria José Rudencindo Rojo, ubicada en Avenida Aberastain s/n, en La Rinconada, Pocito.

El Ministerio de Gobierno, junto con sus distintas áreas, pondrá a disposición de los vecinos un operativo de atención para acercar trámites y gestiones, que se desarrollará el martes 9 de septiembre, desde las 8.30 y hasta las 13.30 horas, en la escuela primaria José Rudencindo Rojo, ubicada en Avenida Aberastain s/n, en La Rinconada, Pocito.

En la actividad, los sanjuaninos podrán realizar consultas y trámites vinculados a:

Tarjeta SUBE.

Registro Civil: DNI, certificados de Convivencia, Supervivencia y domicilio.

Regularización Dominial.

Asesoramiento Previsional: Trámite jubilatorio.

Subsecretaría de Trabajo: Asesoramiento laboral.

IGPJ: Regularización de asociaciones civiles y clubes.

EMICAR.

El operativo San Juan Cerca suma con esta nueva instancia otro hito en la gestión del Gobierno provincial en garantizar el acceso directo a los servicios esenciales del Ministerio de Gobierno, así como de las demás carteras participantes, permitiéndole a los vecinos realizar trámites necesarios y consultas de importancia dentro de su propia localidad.

