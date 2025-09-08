La Libertad Avanza San Juan apoyó a Milei y redobla esfuerzos para octubre

“Ratificamos el Plan de Gobierno del Presidente Javier Milei. Desde San Juan, redoblamos el esfuerzo para el próximo 26 de octubre”, expresaron desde el espacio político, convencidos de que el rumbo económico en marcha “es el único capaz de sacar al país adelante”.

En el comunicado, el espacio libertario señaló que el resultado bonaerense vuelve a plantear una disyuntiva clara entre “el kirchnerismo, que dejó mucho desquicio, corrupción y despilfarro en todas las áreas y que sin duda encarna los fracasos del pasado, o quienes defendemos la esperanza de un futuro mejor”.