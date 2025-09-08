Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza San Juan emitió un comunicado en el que reafirmó su respaldo al plan de gobierno del presidente Javier Milei y llamó a redoblar esfuerzos de cara a los comicios del próximo 26 de octubre.
La Libertad Avanza San Juan apoyó a Milei y redobla esfuerzos para octubre
Luego del triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires, desde el ámbito local apoyaron la política de estado aplicada por el presidente Javier Milei y alentaron a seguir por ese camino.