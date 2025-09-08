"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > La Libertad Avanza

La Libertad Avanza San Juan apoyó a Milei y redobla esfuerzos para octubre

Luego del triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires, desde el ámbito local apoyaron la política de estado aplicada por el presidente Javier Milei y alentaron a seguir por ese camino.

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza San Juan emitió un comunicado en el que reafirmó su respaldo al plan de gobierno del presidente Javier Milei y llamó a redoblar esfuerzos de cara a los comicios del próximo 26 de octubre.

“Ratificamos el Plan de Gobierno del Presidente Javier Milei. Desde San Juan, redoblamos el esfuerzo para el próximo 26 de octubre”, expresaron desde el espacio político, convencidos de que el rumbo económico en marcha “es el único capaz de sacar al país adelante”.

En el comunicado, el espacio libertario señaló que el resultado bonaerense vuelve a plantear una disyuntiva clara entre “el kirchnerismo, que dejó mucho desquicio, corrupción y despilfarro en todas las áreas y que sin duda encarna los fracasos del pasado, o quienes defendemos la esperanza de un futuro mejor”.

Te puede interesar...

Remarcaron, además, que los desafíos son grandes, pero insistieron en que el camino elegido en 2023 “es el de la transformación que millones de argentinos respaldaron en las urnas”. “Ratificamos que solo con esfuerzo, coherencia y responsabilidad lograremos consolidar una Argentina libre y próspera”, destacaron.

Temas

Te puede interesar