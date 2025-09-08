"
Un hombre murió en un incendio en su casa en Santa Lucía

El incendio ocurrió en una casa ubicada en una finca, en Santa Lucía. El hombre tenía 61 años.

Este lunes, encontraron a un hombre muerto tras el incendio de una casa ubicada en una finca en Santa Lucía.

El hecho ocurrió en una finca destinada a cultivo de olivos en Benavidez 5025 este, en la vivienda donde vivía el casero y obrero rural, José Luis Domínguez, de 61 años.

Su hijo contó a los investigadores que había hablado por teléfono con su padre alrededor de las 23 del domingo, y le contó que estaba en su casa reunido con amigos, bebiendo. En la mañana, le llamó varias veces y su padre no atendió, motivo por el que fue hasta la casa y vio que salía humo por las aberturas, por lo que con ayuda de un vecino forzó la puerta de acceso y entró. El interior de la casa estaba lleno de humo y hollín, con los electrodomésticos derretidos. Cuando ingresó al baño, vio a su padre en el piso, fallecido.

Luego, llegaron los Bomberos para extinguir el incendio en un sector de la cocina. En tanto que la médica legista revisó el cuerpo y determinó que se encontraba quemado, pero no calcinado, afectando las zonas del rostro, brazos y no presentaba signo de violencia o criminalidad externa. El cuerpo fue retirado y trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Por otro lado, los Bomberos determinaron en una versión preliminar que el incendio se generó por un cortocircuito en un enchufe existente en la cocina, donde estaban conectados varios electrodomésticos y que eso causó el fuego. La combustión fue incompleta ya que no se desarrollaron las llamas y sólo se concentró en un sector de la cocina, sobre todo en el techo de caña de la morada que generó un considerable humo y hollín que afectó a toda la casa.

Intervino personal de la Comisaría 5° y de la UFI Delitos Especiales a cargo de los fiscales Francisco Micheltorena y Francisco Nicolía y del ayudante fiscal Adrián Elizondo.

