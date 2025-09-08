"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Marianela Mirra

Marianela Mirra y José Alperovich estarían esperando un hijo

Según una fuerte versión, la ex Gran Hermano Marianela Mirra estaría esperando un bebé, fruto de su relación con el ex Gobernador de Tucumán, José Alperovich.

Tras una breve ruptura, Marianela Mirra decidió retomar su vínculo sentimental con José Alperovich, ex mandatario de Tucumán, quien fue sentenciado a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina. Todo indica que esta reconciliación viene con planes importantes, ya que estarían considerando formar una familia.

Según reveló Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece), la ex participante ganadora de Gran Hermano habría asistido recientemente a una reconocida clínica de fertilidad en el barrio porteño de Recoleta. “La semana pasada fue a realizarse un tratamiento de inseminación para tener un hijo con él. Es la misma clínica a la que acudió Rocío Marengo”, comentó la periodista.

Iglesias agregó: “Ella tiene 41 años y él 70. Me lo confirmó gente que trabaja en la clínica. Cabe recordar que en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres”.

Te puede interesar...

El rumor de un embarazo inminente sorprendió en el mundo del espectáculo, ya que la pareja mantiene un bajo perfil público. Mientras tanto, las versiones de una posible ampliación familiar despiertan polémica por la situación judicial del ex gobernador y reavivan el interés mediático sobre la famosa estratega de Gran Hermano.

La historia de José Alperovich y Marianella Mirra

Marianela Mirra alcanzó la fama tras consagrarse ganadora de Gran Hermano en 2007. En aquel entonces comenzaron a circular rumores sobre una supuesta relación secreta con un hombre de gran influencia, algo que ella negó durante años.

Tiempo después, estalló en los medios la versión de un affaire con Jorge Rial, y muchos asumieron que él era la persona señalada. Sin embargo, no era así. A comienzos de 2025, Marianela decidió hacer pública su relación con José Alperovich, el ex gobernador tucumano condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Desde entonces, la ex GH lo defiende sin titubeos.

Lo llamativo es que Alperovich continúa casado y su esposa, junto a sus hijos, lo acompañó durante todo el proceso judicial. Aun así, Mirra se presenta como su pareja y visitó en ese rol en el penal de Ezeiza.

Ahora, la relación parece afianzarse más que nunca y trascendió que la pareja estaría evaluando la posibilidad de agrandar la familia.

FUENTE: PrimiciasYa

Temas

Te puede interesar