Marianela Mirra y José Alperovich estarían esperando un hijo

El rumor de un embarazo inminente sorprendió en el mundo del espectáculo, ya que la pareja mantiene un bajo perfil público. Mientras tanto, las versiones de una posible ampliación familiar despiertan polémica por la situación judicial del ex gobernador y reavivan el interés mediático sobre la famosa estratega de Gran Hermano.

La historia de José Alperovich y Marianella Mirra

Marianela Mirra alcanzó la fama tras consagrarse ganadora de Gran Hermano en 2007. En aquel entonces comenzaron a circular rumores sobre una supuesta relación secreta con un hombre de gran influencia, algo que ella negó durante años.

Tiempo después, estalló en los medios la versión de un affaire con Jorge Rial, y muchos asumieron que él era la persona señalada. Sin embargo, no era así. A comienzos de 2025, Marianela decidió hacer pública su relación con José Alperovich, el ex gobernador tucumano condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Desde entonces, la ex GH lo defiende sin titubeos.

Lo llamativo es que Alperovich continúa casado y su esposa, junto a sus hijos, lo acompañó durante todo el proceso judicial. Aun así, Mirra se presenta como su pareja y visitó en ese rol en el penal de Ezeiza.

Ahora, la relación parece afianzarse más que nunca y trascendió que la pareja estaría evaluando la posibilidad de agrandar la familia.