San Juan amaneció este domingo con 4.7°C de temperatura y una sensación térmica de 2.5°C, bajo un cielo despejado que anticipa un día ideal para actividades al aire libre. El dato climático, actualizado a las 8 de la mañana por el SMN, marca además un 79% de humedad, presión de 946.2 hPa y vientos del norte a 10 km/h, con una visibilidad plena de 15 km.
Domingo súper soleado con aroma a primavera en San Juan
Con 4.7°C a primera hora y un cielo completamente despejado, la jornada de este domingo 7 de septiembre se perfila con un marcado ascenso de la temperatura y máximas que alcanzarán los 20°C.