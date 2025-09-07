"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Domingo súper soleado con aroma a primavera en San Juan

Con 4.7°C a primera hora y un cielo completamente despejado, la jornada de este domingo 7 de septiembre se perfila con un marcado ascenso de la temperatura y máximas que alcanzarán los 20°C.

San Juan amaneció este domingo con 4.7°C de temperatura y una sensación térmica de 2.5°C, bajo un cielo despejado que anticipa un día ideal para actividades al aire libre. El dato climático, actualizado a las 8 de la mañana por el SMN, marca además un 79% de humedad, presión de 946.2 hPa y vientos del norte a 10 km/h, con una visibilidad plena de 15 km.

La provincia vive así un domingo súper soleado con olor a primavera, ya que las temperaturas tenderán a elevarse hacia la tarde hasta alcanzar una máxima de 20°C, según el pronóstico oficial emitido a las 05:49 horas.

El sol acompañará desde las 07:43 hasta las 19:22, brindando más de 11 horas de luz, un escenario que invita a disfrutar plazas, paseos y espacios verdes.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar