El dólar blue sigue sin moverse en San Juan y se mantiene en $1.460

Por cuarta jornada consecutiva, el dólar blue volvió a cerrar sin cambios en San Juan. La divisa se mantiene en $1.460 para la venta, mientras en Buenos Aires registró una leve suba.

Por cuarta jornada consecutiva, el dólar blue volvió a mostrar estabilidad en San Juan y cerró sin variaciones en su cotización. Según las operaciones registradas este jueves, la divisa norteamericana se ubicó en $1.460 para la venta y $1.360 para la compra, el mismo valor que había marcado durante las jornadas previas.

De esta manera, el mercado paralelo continúa sin grandes movimientos en la provincia, en un contexto de expectativa por la evolución de las variables económicas a nivel nacional. En tanto, en la City porteña, el dólar informal mostró un leve incremento del 0,30%, y cerró en $1.440 para la venta y $1.420 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial que maneja el Banco Nación se ubicó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, con una baja del 0,30% respecto a la jornada anterior. Mientras tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios digitales, finalizó la jornada en $1.839,50, manteniéndose como el más alto del mercado.

La estabilidad del blue en San Juan refleja, por ahora, un escenario de cautela entre ahorristas y operadores, a la espera de definiciones económicas en las próximas semanas.

