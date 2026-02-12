El dólar blue sigue sin moverse en San Juan y se mantiene en $1.460

De esta manera, el mercado paralelo continúa sin grandes movimientos en la provincia, en un contexto de expectativa por la evolución de las variables económicas a nivel nacional. En tanto, en la City porteña, el dólar informal mostró un leve incremento del 0,30%, y cerró en $1.440 para la venta y $1.420 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial que maneja el Banco Nación se ubicó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, con una baja del 0,30% respecto a la jornada anterior. Mientras tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios digitales, finalizó la jornada en $1.839,50, manteniéndose como el más alto del mercado.