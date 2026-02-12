Por cuarta jornada consecutiva, el dólar blue volvió a mostrar estabilidad en San Juan y cerró sin variaciones en su cotización. Según las operaciones registradas este jueves, la divisa norteamericana se ubicó en $1.460 para la venta y $1.360 para la compra, el mismo valor que había marcado durante las jornadas previas.
El dólar blue sigue sin moverse en San Juan y se mantiene en $1.460
