Altos niveles de ocupación: San Juan se prepara para el finde XXL de Carnaval

En Calingasta, la ocupación ronda el 80%, con expectativas de llegar al total en los próximos días. El departamento cordillerano tendrá como principales actividades los festejos de Carnaval en Villa Calingasta y la Fiesta de los Enamorados en Barreal, que convocan tanto a turistas como a vecinos.

image

Iglesia, en tanto, registra un 75% de reservas. La agenda incluye la Fiesta del Vino Patero en Angualasto, ferias artesanales en Rodeo, carnaval en Bella Vista y el Festival de Valles y Cumbres, entre otras propuestas.

El panorama es diferente en Jáchal, donde la ocupación actual se ubica en torno al 20%. Sin embargo, desde el área de Turismo remarcaron que en esta temporada se repite un fenómeno: la llegada de visitantes sin reserva, lo que suele mejorar los números sobre el cierre del fin de semana. Entre las actividades previstas se destacan la Noche del Reencuentro y Sabores, además de ferias y eventos temáticos.

image

El movimiento no se limita a los departamentos alejados. En el Gran San Juan, la ocupación hotelera se sitúa cerca del 52%, mientras que el promedio provincial alcanza el 74,4%, con posibilidades de seguir creciendo a medida que avancen los días.

Desde el área provincial de Turismo señalaron que el buen nivel de reservas está directamente relacionado con la cantidad de eventos programados, que incluyen carnavales, corsos, competencias deportivas y actividades culturales en distintos puntos del territorio.

image

Además, remarcaron que febrero suele mostrar una recuperación respecto de enero, una tendencia que se repite año tras año en la provincia. En ese marco, destacaron la importancia de sostener la promoción turística, cuyos resultados suelen verse a mediano plazo y fortalecen la llegada de visitantes en futuras temporadas.

Con este escenario, San Juan inicia el fin de semana largo con buenas perspectivas para el sector, impulsado por una oferta variada, altos niveles de ocupación y una fuerte expectativa en el turismo de último momento.