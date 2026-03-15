Suspendieron la entrega de viviendas del barrio Solares del Sur

La entrega de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) prevista para este lunes 16 de marzo en el barrio Solares del Sur, en Media Agua, departamento Sarmiento, fue suspendida luego de detectarse valores de turbiedad en la red de agua potable superiores a los permitidos.

La decisión fue adoptada por Obras Sanitarias y comunicada de manera oficial tras una revisión técnica realizada en el sistema interno de distribución del barrio. Según explicaron las autoridades, la postergación del acto de entrega se resolvió para garantizar la calidad del suministro de agua antes de que las familias ingresen a las viviendas.