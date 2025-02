Suelta de globos en el Día de la lucha contra el cáncer infantil

En la actividad estuvo presente el vicegobernador de la Provincia, Fabián Martín; el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el ministro de Familia, Carlos Platero; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el director del Hospital Dr. Guillermo Rawson, Juan Pablo Gempel; la jefa de la Unidad de Oncohematología, Elizabeth Arrieta; la presidenta de FUNDAME, Elizabeth Arrieta.

La jefa de la Unidad de Oncohematología, la profesional Elizabeth Arrieta, expresó: “Hace 20 años que iniciamos la suelta de globos en conmemoración del día de la lucha contra el cáncer infantil. Se trata de concientizar de que esta enfermedad existe, que con el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado se cura y que no todos los niños del mundo tienen acceso al tratamiento. Hoy en el mundo el 70% de los niños con cáncer no pueden acceder al tratamiento oncológico o al diagnóstico. Es por ello que desde nuestro lugar, desde acá de San Juan, extendemos nuestros brazos para todos aquellos pacientes que no pueden recibir el tratamiento. Hoy el Hospital Rawson atiende al 100% de los pacientes oncológicos de nuestra provincia y hace poco, gracias al gran trabajo que hizo el equipo de calidad y de todo el hospital, se logró la certificación de calidad de atención en pacientes oncopediátricos en Argentina”.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez dijo: “Reunirnos hoy nos permite visualizar el trabajo diario que hace el equipo de salud, el Servicio en Oncohematología es un orgullo para el sistema de salud y para la provincia. Que hayan certificado normas de calidad y que sean el único hospital público en el interior del país en tener esta certificación, habla del trabajo diario que hacen los equipos de trabajo. Esto demuestra el compromiso y trabajo con los pacientes pediátricos, que es un esfuerzo continuo entre la familia, los pacientes y todos los profesionales. Poder decir que el 80%, de los casos de cáncer detectados a tiempo de estas patologías se pueden combatir y contener, nos indica que tenemos que trabajar integralmente, debemos trabajar mucho en la prevención y en la detección temprana de estas patologías”.

El vicegobernador Fabián Martín transmitió los saludos del gobernador, Marcelo Orrego, quien por razones de agenda no pudo estar presente. “Quiero felicitar y agradecer a todos aquellos profesionales que trabajan en este lugar, que todos los días están al lado de los chicos, al lado de los pacientes, al lado de las familias. Como dijo recién el ministro, cuando se habla del cáncer claro que da miedo, pero hay que afrontarlo. El ministro señaló que el 80% de los tratamientos salen adelante, esto es muy importante y nos demuestra que siempre hay que tener esperanza, siempre hay que tener fe, hay que luchar en la vida, porque debemos tener sueños, perseguirlos y construirlos. Los familiares de estos chicos tienen sueños y quieren que crezcan y que vayan a la escuela y que se desarrollen en la vida, como seguramente será, gracias a todas las personas que trabajan para que los chicos salgan adelante”.