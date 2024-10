Subsidio de luz: ¿Qué sucederá con los usuarios que no se inscribieron?

“Los errores pueden ser de exclusión (inadmisibles) o de inclusión (no deseable. El de exclusión es cuando una familia que necesita el subsidio, no lo tiene, al no haberse inscripto como un hogar de menores ingresos, es considerado un error inadmisible, porque no puede haber una familia que esté en condiciones de recibirlo sin ese derecho, debe ejercerlo simplemente inscribiéndose”, contó.

Ferrero explicó que “ahora la Secretaría de Energía de la Nación está con el foco puesto en los errores de inclusión, es decir alguien que recibe el subsidio y no lo necesita, porque su condición patrimonial no lo hace beneficiario”.