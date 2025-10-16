Todo está listo para que Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno nacional, arribe a San Juan en los próximos días. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado será la figura central de una visita que busca respaldar a los candidatos a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), en plena recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Sturzenegger prepara su arribo a San Juan para apoyar la lista de Chiconi
