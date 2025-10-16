"
Sturzenegger prepara su arribo a San Juan para apoyar la lista de Chiconi

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, visitará San Juan para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Todo está listo para que Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios más influyentes del Gobierno nacional, arribe a San Juan en los próximos días. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado será la figura central de una visita que busca respaldar a los candidatos a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), en plena recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Aunque aún no se definieron el día ni la hora de su llegada, se espera que cumpla con una agenda electoral intensa, coordinada por el diputado José Peluc, quien gestionó su presencia a través de contactos en la Casa Rosada.

El economista y ex presidente del Banco Central es una de las figuras técnicas más destacadas del gabinete de Javier Milei, y tiene a su cargo la implementación de políticas de desregulación estatal en diversos organismos públicos. Uno de los casos más mencionados fue el del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), donde Abel Chiconi —actual candidato a diputado y hombre de confianza de Sturzenegger— se desempeñó hasta hace poco como vicepresidente.

En sus redes sociales, el ministro ha destacado el trabajo de Chiconi y su gestión orientada a simplificar los procesos administrativos dentro del INV, como ejemplo del modelo de eficiencia que impulsa desde su cartera.

Durante los últimos meses, Sturzenegger ha recorrido distintas provincias con el objetivo de respaldar a los postulantes de LLA, fortaleciendo el discurso libertario en torno a la eficiencia del Estado y la libertad económica. En una de sus publicaciones recientes en X (ex Twitter), escribió:

“La libertad avanza o Argentina retrocede. Seguimos explicando que el 26 nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Gracias Córdoba, Tandil, Concordia y CABA. Nos vemos en Mardel y San Juan en los próximos días”.

Por ahora, no se confirmó si durante su paso por la provincia mantendrá reuniones protocolares con autoridades locales, aunque desde el entorno libertario afirman que la visita tendrá un carácter exclusivamente electoral.

La llegada del ministro genera expectativa en los militantes de La Libertad Avanza, que interpretan su presencia como una señal de respaldo político directo desde la Casa Rosada hacia la lista sanjuanina encabezada por Abel Chiconi, acompañado por Cristina Tejada y Juan Sancassani.

