Sturzenegger prepara su arribo a San Juan para apoyar la lista de Chiconi

En sus redes sociales, el ministro ha destacado el trabajo de Chiconi y su gestión orientada a simplificar los procesos administrativos dentro del INV, como ejemplo del modelo de eficiencia que impulsa desde su cartera.

Durante los últimos meses, Sturzenegger ha recorrido distintas provincias con el objetivo de respaldar a los postulantes de LLA, fortaleciendo el discurso libertario en torno a la eficiencia del Estado y la libertad económica. En una de sus publicaciones recientes en X (ex Twitter), escribió:

“La libertad avanza o Argentina retrocede. Seguimos explicando que el 26 nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Gracias Córdoba, Tandil, Concordia y CABA. Nos vemos en Mardel y San Juan en los próximos días”.

Por ahora, no se confirmó si durante su paso por la provincia mantendrá reuniones protocolares con autoridades locales, aunque desde el entorno libertario afirman que la visita tendrá un carácter exclusivamente electoral.

La llegada del ministro genera expectativa en los militantes de La Libertad Avanza, que interpretan su presencia como una señal de respaldo político directo desde la Casa Rosada hacia la lista sanjuanina encabezada por Abel Chiconi, acompañado por Cristina Tejada y Juan Sancassani.