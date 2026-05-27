Descubrieron grabados rupestres prehispánicos en Calingasta

Durante el desarrollo de actividades específicas de patrullaje y reconocimiento de sendas andinas, los gendarmes constataron en un sector geográfico determinado la existencia de formaciones pétreas que presentan grabados rupestres compatibles con petroglifos. El personal de la Fuerza determinó preliminarmente que las manifestaciones artísticas y estructurales localizadas se encuentran presuntamente vinculadas a actividades culturales y antiguos asentamientos de origen prehispánico, denotando la relevancia científica del yacimiento.

Ante la novedad constatada, los funcionarios entablaron comunicación con los responsables del área de patrimonio provincial, quienes avalaron el accionar y orientaron que los uniformados efectúen la precisa georreferenciación del sitio. Asimismo, se dispuso la confección y remisión de un informe pericial pormenorizado sobre las piezas precolombinas detectadas, asegurando el resguardo del área para su posterior relevamiento técnico y registro oficial.