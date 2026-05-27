Efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 26 “Barreal”, efectuaron el hallazgo de vestigios arqueológicos de alto valor patrimonial en la zona de los Altos Valles Cordilleranos. El procedimiento se coordinó de manera directa con las autoridades de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de San Juan, organismo competente en la tutela del acervo histórico regional.
Descubrieron grabados rupestres prehispánicos en Calingasta
El personal de Gendarmería detectó los petroglifos arqueológicos mientras realizaba tareas operacionales de reconocimiento en la zona. Se aplicaron medidas de protección y registro con la Dirección de Patrimonio Cultural provincial.