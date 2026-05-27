Un importante operativo antinarco con sello federal terminó con el desmantelamiento de una boca de expendio de estupefacientes al menudeo en San Juan. El procedimiento, coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, fue ejecutado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes lograron clausurar el punto de venta y detener al principal sospechoso de liderar la actividad ilícita.
La Federal desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Aramburu
Efectivos de la Policía Federal Argentina desmantelaron un búnker de acopio y fraccionamiento de cocaína y marihuana en Rivadavia.