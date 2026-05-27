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La Federal desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Aramburu

Efectivos de la Policía Federal Argentina desmantelaron un búnker de acopio y fraccionamiento de cocaína y marihuana en Rivadavia.

Un importante operativo antinarco con sello federal terminó con el desmantelamiento de una boca de expendio de estupefacientes al menudeo en San Juan. El procedimiento, coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, fue ejecutado por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes lograron clausurar el punto de venta y detener al principal sospechoso de liderar la actividad ilícita.

La investigación penal se originó en enero de este año a raíz de un llamado telefónico anónimo recibido en la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) San Juan de la PFA. En esa comunicación, un vecino alertaba sobre constantes movimientos sospechosos y maniobras compatibles con el microtráfico de drogas en un sector del populoso Barrio Aramburu.

A partir de ese indicio, los detectives iniciaron una serie de tareas de campo que incluyeron vigilancias discretas y un exhaustivo registro fotográfico y fílmico. Estas maniobras de seguimiento permitieron comprobar que un domicilio del vecindario era utilizado activamente para el acopio, fraccionamiento y comercialización de sustancias prohibidas, identificando además a un hombre mayor de edad como el responsable de la cadena de distribución. Toda la etapa investigativa contó con la supervisión de la Dra. Carolina Menéndez, al frente del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, dependiente de la Fiscalía Federal de San Juan conducida por el Dr. Francisco Maldonado.

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Con el contundente caudal probatorio reunido por los agentes federales, el Juzgado Federal de Garantías de San Juan, subrogado por la Dra. Eliana Ratta Rivas, extendió la correspondiente orden de allanamiento para registrar la propiedad.

Durante el irrupción en la vivienda, las fuerzas de seguridad lograron la detención inmediata del investigado de nacionalidad argentina. Asimismo, en la requisa de las distintas dependencias del inmueble se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana listas para la venta, diversos elementos destinados al cultivo de Cannabis sativa, una balanza de precisión utilizada para el pesaje, dinero en efectivo producto de las transacciones y cinco teléfonos celulares que serán peritados. El detenido quedó alojado en calidad de comunicado a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Estupefacientes (N° 23.737).

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