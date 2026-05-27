La Federal desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Aramburu

La investigación penal se originó en enero de este año a raíz de un llamado telefónico anónimo recibido en la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) San Juan de la PFA. En esa comunicación, un vecino alertaba sobre constantes movimientos sospechosos y maniobras compatibles con el microtráfico de drogas en un sector del populoso Barrio Aramburu.

A partir de ese indicio, los detectives iniciaron una serie de tareas de campo que incluyeron vigilancias discretas y un exhaustivo registro fotográfico y fílmico. Estas maniobras de seguimiento permitieron comprobar que un domicilio del vecindario era utilizado activamente para el acopio, fraccionamiento y comercialización de sustancias prohibidas, identificando además a un hombre mayor de edad como el responsable de la cadena de distribución. Toda la etapa investigativa contó con la supervisión de la Dra. Carolina Menéndez, al frente del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, dependiente de la Fiscalía Federal de San Juan conducida por el Dr. Francisco Maldonado.