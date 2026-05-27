Este miércoles se realizó la tercera etapa del Desafío Ruta 40, en el marco de la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), competencia que se desarrolló íntegramente en las dunas de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. Allí estuvieron presentes Lisandro Sisterna, navegando a Kevin Benavides con la Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing, que terminaron 19° en categoría Autos Ultimate, y Alberto “Puchi” Ontiveros, con una Honda del equipo HT Rally Raid, que finalizó 18° en Moto Rally 2.
Con representación sanjuanina, se corrió la tercera etapa del Desafío Ruta 40
Lisandro Sisterna, navegando a Kevin Benavides en Ultimate, y Alberto “Puchi” Ontiveros en motos, realizaron la competencia íntegramente en San Rafael. Este jueves regresa el evento a San Juan.