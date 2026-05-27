Con representación sanjuanina, se corrió la tercera etapa del Desafío Ruta 40

El tercer capítulo tuvo 166 kilómetros de enlace, y 409 kilómetros de especial, con varios accidentes y pérdidas de camino en las Dunas del Nihuil.

La competencia continuará este jueves con la cuarta y penúltima etapa, que unirá San Rafael con el Circuito San Juan Villicum, en San Juan. El recorrido total será de 634 kilómetros, de los cuales 304 kilómetros corresponderán a sectores de velocidad pura.