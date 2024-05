Stanley en el TB: "No esperaba ver un teatro de ópera de nivel Mundial"

Visitó el Teatro del Bicentenario, donde las autoridades lo acompañaron en un recorrido por cada uno de sus rincones y donde quedó maravillado por la sala principal.

En su cuenta de “X”, (Twitter), el diplomático publicó: “No sé por qué, pero no esperaba ver un teatro de ópera de nivel mundial en San Juan. Y me impactó nuestra visita al Teatro del Bicentenario, un centro cultural que no se puede dejar de conocer. Y más me encantó saber que nuestra embajada auspició un programa de diplomacia musical hace pocos años, que capacitó a más de 100 estudiantes del Teatro en colaboración con la Jacobs School of Music de Indiana University”.