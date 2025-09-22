Sorteo de viviendas del IPV: publicaron los padrones definitos

Los barrios y la cantidad de viviendas disponibles son:

Tierras del Norte (Angaco): 62 viviendas

El Puerto (Calingasta, Sorocayense): 7 viviendas

Los Surcos (Chimbas): 5 viviendas

El Jagual (Pocito): 13 viviendas

Solares del Sur (Sarmiento): 190 viviendas

Caraballo II (San Martín): 61 viviendas

Tehul (25 de Mayo): 6 viviendas

En esta oportunidad, pudieron inscribirse familias con domicilio en los departamentos de Calingasta (solo Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.

Cambios y redistribución de viviendas

Si bien las modificaciones son mínimas, buscan garantizar un reparto más equitativo entre los inscriptos. Los cambios se realizaron especialmente en los barrios Solares del Sur (Sarmiento) y El Puerto (Calingasta), con un enfoque en incrementar las oportunidades para dos grupos específicos:

Grupo 4 – Discapacidad General : aumento de 12 a 16 viviendas en Solares del Sur, incrementando las posibilidades en un 33%

Grupo 6 – Fuerzas de Seguridad: también recibió un aumento en las asignaciones de viviendas

Esta redistribución se produjo luego de declarar nulas determinadas inscripciones tras la etapa de reclamos y correcciones, asegurando que las viviendas sean asignadas de manera justa y evitando problemas ocurridos en sorteos anteriores. Por ejemplo, en julio, algunas casas destinadas a discapacidad motriz no contaron con inscriptos y debieron reasignarse a personas con discapacidad general. Las viviendas para discapacidad motriz son más amplias y adaptadas para el uso de sillas de ruedas, por lo que la planificación busca maximizar la correcta utilización de estos espacios.

Con la publicación de los padrones definitivos y los ajustes realizados, el IPV avanza hacia la etapa final del proceso, generando expectativas entre miles de familias que esperan cumplir el sueño de acceder a su propia vivienda.