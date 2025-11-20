Sorteo de matrimonios y uniones convivenciales en el stand de Gobierno

Uno de los ejes centrales será el trabajo de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a través del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que recepcionará solicitudes de partidas de nacimiento y defunción inscriptas en San Juan —hasta segundo grado de parentesco— para ser entregadas en el plazo habitual de 3 a 5 días hábiles por la delegación asignada. Además, se podrán realizar uniones convivenciales accediendo al trámite en minutos.

Otro punto destacado será el espacio de Matrimonios Emblemáticos, donde las parejas podrán inscribirse para participar del sorteo que permitirá celebrar su casamiento civil en lugares cargados de historia e identidad. Para registrarse, solo deberán consignar:

* Nombre de los contrayentes

* DNI

* Teléfonos de contacto

Los sorteos se realizarán a las 21:00 los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre, y a las 22:00 sábado. La documentación completa deberá presentarse posteriormente en el Registro Civil.

También, estará disponible la posibilidad de solicitar la carga digital de partidas personales, integrándolas al sistema CIDI para facilitar trámites posteriores.

Educación vial, inclusión y participación

La Secretaría de Tránsito y Transporte, a través de la Dirección de Tránsito, realizará una tarea educativa y dinámica en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Orden Público. Se trata de una pista vial preparada para los menores, que brinda herramientas de aprendizaje sobre Seguridad Vial. La pista contará con kartings, destinada a que niños y jóvenes aprendan normas de tránsito mediante el juego, reforzando la conducción responsable y la convivencia ciudadana.

Solidaridad en Acción, presente

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) pertenecientes al programa Solidaridad en Acción, impulsado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, tendrán su espacio para compartir con el público sus proyectos comunitarios, iniciativas de apoyo social y experiencias territoriales.

Será un sector destinado a la exposición de las labores de las ONG, con un escenario propio que aportará música, bailes y brillo.