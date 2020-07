Cuáles son los feriados y los días no laborables de julio

Luego de las conmemoraciones por el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y del General Manuel Belgrano, el 17 y 20 de junio respectivamente, la próxima fecha patria que se avecina es la del 9 de julio, día en que se celebrarán los 204 años de la declaración de la independencia de la Argentina.

El 9 de julio, fecha bisagra de la historia nacional, se adopta como un feriado inamovible. Este año caerá un día jueves. Y según estableció el Decreto 717/2019 firmado el año pasado, se anexó al viernes siguiente para conformar un fin de semana extra largo con fines turísticos. Así, el Día de la Independencia se conmemorará el jueves 9 feriado y sumará al viernes 10 como feriado “puente”.

Cuáles son los feriados y días no laborables en julio

-Jueves 9. Feriado por el Día de la Independencia Nacional.

-Viernes 10. Feriado puente turístico. Les corresponde a todos los trabajadores.

-Viernes 31. Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Articulo 3 de la Ley N° 27.399.

Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables

En 2020, hay varios feriados los días lunes o viernes, con lo cual se completan varios fines de semana largos de tres o cuatro días. Además, existen varios días no laborables, aunque son menos que en 2019.

Durante el feriado nacional : los empleados no están obligados trabajar. Si trabajan, se les debe abonar el doble (un 100% más que un día normal).