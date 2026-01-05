Sin fondos nacionales, San Juan proyecta más de 3.300 viviendas para 2026

Sorteos y depuración del padrón

De cara al próximo año, el IPV evalúa retomar la modalidad de sorteos de viviendas, una herramienta que, según la experiencia reciente, permitió avanzar en la actualización del padrón de inscriptos.

La directora del organismo, Elina Peralta, explicó que el registro actual cuenta con cerca de 100.000 inscripciones, aunque aclaró que ese número no refleja la demanda real. Durante los sorteos realizados en 2025, se detectaron numerosas inconsistencias: cambios de domicilio no informados, ingresos por encima de los topes permitidos y propiedades no declaradas.

image

“Muchas inscripciones ya no representan una necesidad real”, señaló la funcionaria. Por ese motivo, el IPV continuará durante 2026 con un proceso de depuración gradual y caso por caso, que incluye operativos territoriales en distintos departamentos para actualizar datos, verificar documentación y asesorar a las familias interesadas en acceder a una vivienda social.

Recupero de viviendas y entregas pendientes

Otro de los ejes que seguirá sumando unidades al sistema es el recupero de viviendas. Se trata de casas deshabitadas o en situación irregular que, tras un proceso administrativo extenso, pueden reincorporarse al circuito de adjudicación. Según Peralta, esta estrategia permitió incluir viviendas recuperadas en los sorteos del año pasado y continuará en 2026.

En paralelo, el organismo trabaja para completar las entregas pendientes de 210 viviendas ya finalizadas, ubicadas en Rawson, Ullum, Jáchal e Iglesia, en barrios como Valle Grande Norte, Sierra de las Invernadas, Los Trigales y Cuesta del Viento. “Estamos trabajando contrarreloj para cumplir con el compromiso asumido con las familias”, aseguró la titular del IPV.

La meta para 2026

El objetivo preliminar del organismo es entregar alrededor de 1.500 viviendas durante 2026, cifra que podría ajustarse según el ritmo de avance de las obras. La distribución se realizará en función de la demanda real por departamento y bajo un criterio de equilibrio territorial.

“Vamos a trabajar en función de la demanda real”, remarcó Peralta, al tiempo que confirmó que 2026 será un año de alta actividad, con obras nuevas, proyectos en ejecución y otros próximos a finalizar.