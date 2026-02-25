"
A días del inicio de clases, los colegios privados informaron el aumento del 5,8%

La suba se aplicará a partir de marzo tras la autorización de Educación y se basa en el índice que mide salarios e inflación.

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo 2026, las instituciones educativas de gestión privada de San Juan comenzaron a notificar a las familias sobre el nuevo esquema arancelario. Según la Disposición Nº 009-DEP-2026, se autorizó un incremento del 5,80% en las cuotas, el cual entrará en vigencia con el mes de marzo.

Este ajuste se calcula tomando como base el valor de la cuota de noviembre de 2025. Según la normativa vigente (Ley 1327-H), los colegios están habilitados a cobrar un total de 10 cuotas mensuales y una matrícula anual que no puede exceder el valor de dos cuotas.

El porcentaje de actualización surge de un índice calculado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE). Para determinar este valor, se analizan tres variables fundamentales: la evolución de los salarios docentes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Con esta confirmación, los padres ya cuentan con el costo actualizado para el arranque del año escolar.

