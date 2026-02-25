A días del inicio de clases, los colegios privados informaron el aumento del 5,8%

Este ajuste se calcula tomando como base el valor de la cuota de noviembre de 2025. Según la normativa vigente (Ley 1327-H), los colegios están habilitados a cobrar un total de 10 cuotas mensuales y una matrícula anual que no puede exceder el valor de dos cuotas.

El porcentaje de actualización surge de un índice calculado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE). Para determinar este valor, se analizan tres variables fundamentales: la evolución de los salarios docentes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Con esta confirmación, los padres ya cuentan con el costo actualizado para el arranque del año escolar.