A pocos días del comienzo del ciclo lectivo 2026, las instituciones educativas de gestión privada de San Juan comenzaron a notificar a las familias sobre el nuevo esquema arancelario. Según la Disposición Nº 009-DEP-2026, se autorizó un incremento del 5,80% en las cuotas, el cual entrará en vigencia con el mes de marzo.
A días del inicio de clases, los colegios privados informaron el aumento del 5,8%
La suba se aplicará a partir de marzo tras la autorización de Educación y se basa en el índice que mide salarios e inflación.