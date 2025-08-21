Show de Q' Lokura: recibieron más de 70 denuncias por las entradas

“Saqué la entrada con tiempo y no pude ingresar al show. Me acerque a defensa al consumidor, realice la denuncia y en menos de 15 días me llamaron para la audiencia de conciliación con la otra parte. Llegué a un acuerdo, me devolvieron el importe de la entrada. Destacó el rápido accionar de defensa al consumidor en estos casos ”.

El trabajo del organismo lo resume la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo. “El proceso comienza con la denuncia del consumidor. Luego, se lleva adelante una audiencia conciliatoria, donde se busca alcanzar un acuerdo favorable entre las partes. En esta instancia, los equipos de abogados e instructores de la Dirección acompañan y asesoran a los consumidores para lograr una solución justa y transparente”.

Trabajar en conjunto y en equipo es la base que permite brindar mayor confianza y transparencia a toda la comunidad.

De esta manera, la Dirección de Defensa al Consumidor reafirma su compromiso de estar al servicio de los consumidores, construyendo día a día una provincia más justa y con relaciones de consumo más equilibradas.