Renovaron el alerta por viento Zonda con ráfagas de hasta 75 km/h

El fenómeno provocará vientos con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que alcanzarían los 75 km/h. Estas condiciones generaron reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa, incrementando el riesgo de incendios forestales.

Desde Protección Civil recordaron que ante este tipo de situaciones es necesario asegurar objetos que puedan volarse, evitar la exposición prolongada al aire libre y mantenerse informados por canales oficiales.