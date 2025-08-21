"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Zonda

Renovaron el alerta por viento Zonda con ráfagas de hasta 75 km/h

La Dirección de Protección Civil emitió el Alerta Meteorológica N° 45/25 durante la tarde y noche del jueves 21 de agosto.

La Dirección de Protección Civil informó la renovación del Alerta Amarillo por viento Zonda en San Juan para el jueves 21 de agosto. Según el comunicado oficial, durante la tarde y la noche se registrarrá la presencia de viento Zonda en 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

El fenómeno provocará vientos con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que alcanzarían los 75 km/h. Estas condiciones generaron reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad relativa, incrementando el riesgo de incendios forestales.

Desde Protección Civil recordaron que ante este tipo de situaciones es necesario asegurar objetos que puedan volarse, evitar la exposición prolongada al aire libre y mantenerse informados por canales oficiales.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar