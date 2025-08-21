La Dirección de Protección Civil informó la renovación del Alerta Amarillo por viento Zonda en San Juan para el jueves 21 de agosto. Según el comunicado oficial, durante la tarde y la noche se registrarrá la presencia de viento Zonda en 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.
San Juan 8 > San Juan > Zonda
Renovaron el alerta por viento Zonda con ráfagas de hasta 75 km/h
La Dirección de Protección Civil emitió el Alerta Meteorológica N° 45/25 durante la tarde y noche del jueves 21 de agosto.