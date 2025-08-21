"
Noelia, la jugadora sanjuanina que venció al cáncer con la fuerza del fútbol

Este miércoles 21 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Futbolista, en homenaje a “Las Pioneras” que en 1971 vencieron a Inglaterra en el Mundial de México. En San Juan, la historia de Noelia Barrera refleja cómo el fútbol femenino es también importante.

Por Marcela Silva

El Día Nacional de la Futbolista se celebra cada 21 de agosto en Argentina, tras la sanción de la Ley 27.596 en 2020, que puso en valor la lucha de las mujeres que hicieron historia dentro y fuera de la cancha. La fecha recuerda la victoria de “Las Pioneras”, aquel grupo de 17 jugadoras argentinas que en 1971 venció por 4-1 a Inglaterra en el Estadio Azteca, durante el Mundial de México.

Ese día marcó un antes y un después para el fútbol femenino, aunque el torneo no fuera reconocido oficialmente por la FIFA. Las jugadoras viajaron sin apoyo institucional, costeando el viaje con rifas y ventas, y enfrentaron prejuicios, insultos e incluso la violencia machista de novios que intentaban sacarlas de la cancha. Pese a todo, dejaron una huella imborrable.

Hoy, más de cinco décadas después, esa huella se enlaza con historias como la de Noelia Barrera, jugadora del equipo femenino de primera del Club Atlético de la Juventud de Alianza, en San Juan. Tiene 45 años y desde hace siete juega al fútbol 11, un recorrido que resume en una frase cargada de sentido: “El fútbol fue mi tubo de oxígeno”.

En 2016, recién iniciada en el deporte, le diagnosticaron cáncer de mama. “Fue muy duro porque no me dejaban hacer deporte de contacto. Pero el fútbol me salvó. Me daba fuerza, me gustaba entrenar, sentirme cansada por correr y no por la medicación”, recuerda, con la serenidad de quien superó la enfermedad, pero no olvida el camino.

Noelia es parte de una generación que empezó jugando “por amor al juego”, sin camisetas, sin vestuarios y sin torneos oficiales organizados por la Liga Sanjuanina. “Gracias a que la AFA incorporó el fútbol femenino, esto empezó a cambiar. Hoy tenemos nuestro espacio dentro del club. Todavía falta, pero va a llegar el momento en que tengamos condiciones reales para ser profesionales del deporte”, asegura.

Su testimonio refleja cómo el fútbol femenino todavía es un acto de rebeldía. “De chica jugaba con varones y no se veía bien. La excusa era que me podía lastimar, pero la verdad es que no querían que estuviéramos ahí”, recuerda. Hoy, comparte equipo con jóvenes a quienes acompaña y de quienes también aprende.

En San Juan, como en casi todo el país, las jugadoras no viven del fútbol. “Ninguna puede dedicarse solo a esto, aunque hay reglas que permiten cobrar un sueldo. Pero todavía no alcanza. Hay muchas deportistas que se lo merecen”, señala con convicción.

En este Día de la Futbolista, Noelia celebra su propia victoria y la de todas esas mujeres que hoy pisan una cancha sabiendo que ya no están solas. “El fútbol me dio una casa, una familia. Y me encanta ser parte del grupo de mujeres que acompaña a las que vienen. Porque esto recién empieza”.

La entrevista completa:

