En un giro hacia una seguridad más territorial y de cercanía, la plana mayor de la Policía de San Juan comenzó a implementar un nuevo esquema de trabajo que pone el foco en la responsabilidad directa de los jefes de cada seccional. El subjefe de la Policía, comisario Germán Videla, confirmó que ya se ha "bajado línea" a todos los jefes de dependencias departamentales para que el contacto con los vecinos sea fluido y personal.
Seguridad en San Juan: ordenan a los jefes de comisaría ir a los barrios
El flamante subjefe de la Policía de San Juan, comisario general Germán Videla, anunció un cambio de estrategia en el contacto con la comunidad.