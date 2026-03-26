Seguridad en San Juan: ordenan a los jefes de comisaría ir a los barrios

La medida busca que el responsable máximo de la comisaría no espere al vecino en su oficina, sino que sea él quien se traslade a los barrios. "Lo que estamos promoviendo es tener un contacto más fluido con las comunidades. Se ha instruido a los jefes para que se involucren con los grupos vecinales y referentes de cada barrio", explicó Videla en radio Sarmiento.

El subjefe fue categórico al señalar que esta tarea no debe delegarse únicamente en el personal de calle, sino que es una obligación de la jerarquía. "No el policía, sino que el jefe de la dependencia vaya al barrio. Los comisarios y jefes departamentales son los responsables absolutos de esa situación", enfatizó la autoridad policial.