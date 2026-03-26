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Seguridad en San Juan: ordenan a los jefes de comisaría ir a los barrios

El flamante subjefe de la Policía de San Juan, comisario general Germán Videla, anunció un cambio de estrategia en el contacto con la comunidad.

En un giro hacia una seguridad más territorial y de cercanía, la plana mayor de la Policía de San Juan comenzó a implementar un nuevo esquema de trabajo que pone el foco en la responsabilidad directa de los jefes de cada seccional. El subjefe de la Policía, comisario Germán Videla, confirmó que ya se ha "bajado línea" a todos los jefes de dependencias departamentales para que el contacto con los vecinos sea fluido y personal.

La medida busca que el responsable máximo de la comisaría no espere al vecino en su oficina, sino que sea él quien se traslade a los barrios. "Lo que estamos promoviendo es tener un contacto más fluido con las comunidades. Se ha instruido a los jefes para que se involucren con los grupos vecinales y referentes de cada barrio", explicó Videla en radio Sarmiento.

El subjefe fue categórico al señalar que esta tarea no debe delegarse únicamente en el personal de calle, sino que es una obligación de la jerarquía. "No el policía, sino que el jefe de la dependencia vaya al barrio. Los comisarios y jefes departamentales son los responsables absolutos de esa situación", enfatizó la autoridad policial.

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Bajo este nuevo protocolo, se establecen dos canales de comunicación complementarios:

  • Reuniones directas: El vecino o referente barrial puede solicitar la presencia del comisario en su zona para plantear problemáticas específicas.

  • El policía de cuadra: El efectivo que realiza recorridas a pie debe estar capacitado para receptar los pedidos de la gente y transmitirlos de inmediato a su jefe directo.

Esta estrategia busca acortar la distancia entre la fuerza de seguridad y el ciudadano, permitiendo que la policía cuente con datos precisos para prevenir delitos. "Que ese sea el canal de información que nosotros tengamos para tener el dato de primera mano", sostuvo Videla.

A modo de ejemplo, el funcionario señaló que cualquier vecino —por citar un caso, de Santa Lucía— puede requerir que el jefe de la Comisaría Quinta acuda a su barrio para una reunión vecinal. Según la nueva directiva, ese jefe tiene la instrucción de acudir y reunirse con los vecinos que haga falta para atender los requerimientos de seguridad.

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