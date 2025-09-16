Segundo incremento del mes: aumentaron otra vez las naftas y gasoils

El ajuste se explica por dos factores principales: el encarecimiento de los biocombustibles y la devaluación del peso frente al dólar, que este lunes subió $15 (1%).

Con esta actualización, el litro de Nafta Súper se ubica en torno a $1.415 en San Juan, consolidando el segundo incremento de septiembre. A comienzos del mes, los combustibles ya habían registrado fuertes ajustes, que en algunas estaciones alcanzaron hasta el 20%.