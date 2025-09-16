"
Segundo incremento del mes: aumentaron otra vez las naftas y gasoils

Las estaciones de servicio aplicaron un nuevo incremento promedio del 2% en San Juan. La Nafta Súper ronda los $1.415, presionada por la devaluación y el mayor costo de biocombustibles.

El bolsillo de los sanjuaninos vuelve a sentir el impacto del combustible. En las últimas horas, las estaciones de servicio aplicaron un nuevo aumento promedio del 2% en los precios de las naftas y gasoils, confirmó Miguel Caruso, referente de la Cámara de Expendedores de Combustible (CECA).

El ajuste se explica por dos factores principales: el encarecimiento de los biocombustibles y la devaluación del peso frente al dólar, que este lunes subió $15 (1%).

Con esta actualización, el litro de Nafta Súper se ubica en torno a $1.415 en San Juan, consolidando el segundo incremento de septiembre. A comienzos del mes, los combustibles ya habían registrado fuertes ajustes, que en algunas estaciones alcanzaron hasta el 20%.

Aumentos previos

  • YPF: Nafta Súper de $1.331 a $1.405 (5,5%); Infinia Nafta de $1.559 a $1.646 (5,5%); Infinia Diesel de $1.523 a $1.590 (4,5%); Diesel 500 de $1.354 a $1.413 (4,4%).

  • Shell (Ignacio de la Roza y Circunvalación): Nafta Súper de $1.409 a $1.676 (19%); GNC de $594 a $715 (20%). Otros combustibles subieron entre 2,9% y 4,3%.

  • Axion (Ignacio de la Roza y Paula A. de Sarmiento): Nafta Súper de $1.362 a $1.429 (5%); Quantium Nafta de $1.649 a $1.721 (4,3%); Diesel X10 de $1.457 a $1.528 (4,9%); Quantium Diesel X10 de $1.615 a $1.693 (4,8%). El GNC se mantuvo en $593.

A todos estos valores ahora se les debe sumar el nuevo 2%, lo que vuelve a poner presión sobre el transporte, la logística y, en consecuencia, sobre el precio final de bienes y servicios en la provincia.

