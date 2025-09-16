El bolsillo de los sanjuaninos vuelve a sentir el impacto del combustible. En las últimas horas, las estaciones de servicio aplicaron un nuevo aumento promedio del 2% en los precios de las naftas y gasoils, confirmó Miguel Caruso, referente de la Cámara de Expendedores de Combustible (CECA).
Segundo incremento del mes: aumentaron otra vez las naftas y gasoils
Las estaciones de servicio aplicaron un nuevo incremento promedio del 2% en San Juan. La Nafta Súper ronda los $1.415, presionada por la devaluación y el mayor costo de biocombustibles.