Segundo aumento en tres días: cuánto cuesta ahora cargar combustible

Analistas del sector advierten que ese valor podría mantenerse durante al menos dos meses, lo que complica las previsiones de costos para el mercado interno.

El aumento de los combustibles tiene un efecto directo en la economía cotidiana. El sector energético es un insumo clave en la estructura de costos del transporte y la logística, por lo que cada actualización en los surtidores termina trasladándose, en mayor o menor medida, a los precios de distintos productos.

En ese contexto, el nuevo incremento suma presión sobre la inflación de marzo, en un escenario económico donde los ajustes en tarifas y servicios continúan impactando en el bolsillo.

Cómo quedaron los precios

Tras la última actualización, los valores en las estaciones de servicio de YPF quedaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: de $1.835 a $1.859

Nafta Infinia: de $1.955 a $1.977

Diésel 500: de $1.909 a $1.936

Infinia Diésel: de $2.047 a $2.073

Con este nuevo ajuste, el precio del combustible continúa en ascenso en una semana marcada por aumentos consecutivos, lo que vuelve a impactar en el gasto diario de quienes dependen del vehículo para trabajar o movilizarse.