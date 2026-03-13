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Segundo aumento en tres días: cuánto cuesta ahora cargar combustible

YPF volvió a aumentar los combustibles un 1,5% este viernes y suma dos subas en menos de una semana. El ajuste impacta en los surtidores y presiona la inflación de marzo.

Los combustibles volvieron a aumentar este viernes en las estaciones de servicio de YPF, que aplicó un incremento promedio del 1,5% en sus surtidores. Se trata del segundo ajuste en menos de una semana, luego de la actualización realizada el martes.

La suba se traduce en incrementos que oscilan entre los $20 y $60 por litro, dependiendo del tipo de combustible. Los nuevos valores ya se reflejan en los carteles de las estaciones de servicio.

Detrás de la remarcación aparece la evolución del precio internacional del petróleo. En los últimos días, el barril volvió a superar los 90 dólares, una referencia clave para el mercado energético global.

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Analistas del sector advierten que ese valor podría mantenerse durante al menos dos meses, lo que complica las previsiones de costos para el mercado interno.

El aumento de los combustibles tiene un efecto directo en la economía cotidiana. El sector energético es un insumo clave en la estructura de costos del transporte y la logística, por lo que cada actualización en los surtidores termina trasladándose, en mayor o menor medida, a los precios de distintos productos.

En ese contexto, el nuevo incremento suma presión sobre la inflación de marzo, en un escenario económico donde los ajustes en tarifas y servicios continúan impactando en el bolsillo.

Cómo quedaron los precios

Tras la última actualización, los valores en las estaciones de servicio de YPF quedaron de la siguiente manera:

  • Nafta Súper: de $1.835 a $1.859

  • Nafta Infinia: de $1.955 a $1.977

  • Diésel 500: de $1.909 a $1.936

  • Infinia Diésel: de $2.047 a $2.073

Con este nuevo ajuste, el precio del combustible continúa en ascenso en una semana marcada por aumentos consecutivos, lo que vuelve a impactar en el gasto diario de quienes dependen del vehículo para trabajar o movilizarse.

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