En los últimos años, los trucos caseros de jardinería ganaron popularidad por su simpleza y bajo costo. Uno de los más comentados es el uso de tapitas de botella en la maceta de la lengua de suegra, una planta muy elegida por su resistencia. Aunque parece un detalle menor, este recurso está vinculado con un aspecto clave de su cuidado: evitar el exceso de agua.
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Lengua de suegra: para qué sirve poner tapitas de botella en la maceta
Un truco simple y económico que puede mejorar a tu sansevieria, o más conocida como lengua de suegra.