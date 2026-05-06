"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan

Lengua de suegra: para qué sirve poner tapitas de botella en la maceta

Un truco simple y económico que puede mejorar a tu sansevieria, o más conocida como lengua de suegra.

En los últimos años, los trucos caseros de jardinería ganaron popularidad por su simpleza y bajo costo. Uno de los más comentados es el uso de tapitas de botella en la maceta de la lengua de suegra, una planta muy elegida por su resistencia. Aunque parece un detalle menor, este recurso está vinculado con un aspecto clave de su cuidado: evitar el exceso de agua.

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, tolera bien la falta de riego, pero sufre cuando el sustrato queda encharcado. El exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces, uno de los problemas más comunes en esta especie. Por eso, cualquier método que mejore el drenaje puede resultar útil para mantenerla sana.

Te puede interesar...

En este contexto, las tapitas cumplen una función sencilla pero efectiva. Colocadas en el fondo de la maceta, generan pequeños espacios que permiten que el agua circule mejor. De esta forma, ayudan a evitar que el líquido se acumule y quede retenido en la base.

Te puede interesar