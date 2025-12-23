Cambios en comercio, transporte y servicios por Navidad y Año Nuevo
Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo traerán horarios especiales y modificaciones en comercios, transporte, estaciones de servicio y servicios municipales. El detalle, rubro por rubro.
Con la llegada de Navidad y Año Nuevo, distintos servicios en la provincia de San Juan modificarán su funcionamiento habitual. Comercios, transporte público, estaciones de servicio, administración pública y servicios municipales tendrán horarios especiales, guardias o cierres, por lo que se recomienda planificar con anticipación.
Comercio y shoppings
La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) informó que los martes 24 y 31 de diciembre los comercios podrán definir libremente su horario de apertura, aunque la atención será en horario corrido.
En ambos casos, la actividad comercial deberá finalizar de manera obligatoria a las 17:00, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 8.334, que fija ese horario como salida para los empleados en relación de dependencia.
Desde la entidad recomendaron realizar las compras con anticipación para evitar aglomeraciones cerca del cierre.
Transporte público
Desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de Red Tulum, se informó que:
Miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre: servicio como día hábil, con circulación hasta las 22:00.
Jueves 25 de diciembre y jueves 1 de enero: servicio con modalidad de feriado, desde las 9:00 hasta las 22:00.
La administración pública provincial tendrá asueto el 24 de diciembre, mientras que el 25 de diciembre no habrá actividad.
Estaciones de servicio
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) comunicó que se aplicará un horario especial durante las fiestas:
Cierre nocturno: desde las 22:00 del 24 hasta las 6:00 del 25 de diciembre.
Cierre nocturno: desde las 22:00 del 31 hasta las 6:00 del 1 de enero.
Durante esos períodos, habrá guardias mínimas para atender únicamente servicios esenciales, como ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.