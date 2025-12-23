"
Gualcamayo en el RIGI: el respaldo político de Orrego al aval nacional

El gobernador Marcelo Orrego respaldó la aprobación del proyecto minero Gualcamayo dentro del RIGI, que contempla una inversión de US$665 millones y consolida a San Juan como la primera provincia con dos proyectos metalíferos de gran escala bajo ese régimen.

La aprobación del proyecto minero Gualcamayo dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) generó una rápida repercusión política en San Juan. El gobernador Marcelo Orrego utilizó sus redes sociales para manifestar su respaldo a la decisión del Gobierno nacional, que avaló una inversión de 665 millones de dólares destinada a extender la vida útil del yacimiento y sostener la actividad minera en el norte provincial.

“Celebro la aprobación del proyecto Gualcamayo bajo el RIGI, con una inversión de 665 millones de dólares”, expresó el mandatario, al subrayar el valor estratégico de la iniciativa en el actual contexto económico.

En su mensaje, Orrego remarcó que la aprobación constituye una señal de confianza hacia la provincia y un respaldo al perfil productivo que busca consolidar su gestión.

“Es una decisión que fortalece a San Juan como provincia confiable para invertir, genera oportunidades de empleo, impulsa el desarrollo productivo y reafirma nuestro compromiso con una minería con compromiso social, siempre defendiendo los intereses de los sanjuaninos”, añadió.

Con esta decisión, San Juan se convirtió en la primera provincia del país en contar con dos proyectos metalíferos de gran escala incorporados al RIGI, ya que Gualcamayo se suma a Los Azules, el proyecto de cobre aprobado en octubre pasado.

El aval nacional

El anuncio oficial fue realizado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien confirmó que la mina de oro fue aceptada dentro del sistema de beneficios del RIGI. De este modo, San Juan concentra los únicos dos proyectos de producción metalífera tradicional aprobados hasta el momento bajo este régimen, mientras que el resto de las iniciativas habilitadas en el país están mayormente vinculadas al litio.

Cómo fue el camino de Gualcamayo al RIGI

Gualcamayo fue el primer proyecto minero en presentarse al RIGI, a fines de 2024, cuando el régimen recién entraba en vigencia. En su versión inicial, la iniciativa contemplaba una inversión superior a US$1.000 millones, que incluía una planta para explotar el Depósito Carbonatos Profundos (DCP), un proyecto fotovoltaico, una mina de cal y obras en el valle de lixiviación existente.

Sin embargo, tras varios meses sin definiciones por parte del Gobierno nacional, la empresa decidió reformular la propuesta, dividirla en etapas y avanzar únicamente con las dos primeras, que fueron finalmente aprobadas por un monto de US$665 millones.

El aval fue otorgado por el comité evaluador del RIGI, consolidando a San Juan como referente nacional en minería metalífera dentro del nuevo esquema de incentivos a las grandes inversiones.

