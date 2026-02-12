"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > rutas

Rutas: precaución extrema por equipos trabajando y sectores intransitables

La Dirección Provincial de Vialidad informó el estado de las vías para este jueves 12 de febrero de 2026.

La Dirección Provincial de Vialidad emitió el informe actualizado sobre el estado de las rutas sanjuaninas para hoy. Si bien la mayoría de los caminos se encuentran transitables, se recomienda precaución extrema debido a la presencia de equipos trabajando y la posibilidad de material de arrastre en badenes.

Zonas Críticas e Intransitables

Se han reportado sectores inhabilitados en los siguientes departamentos:

Te puede interesar...

  • Valle Fértil: El camino a la Sierra de Elizondo permanece INTRANSITABLE debido a socavones y material de arrastre.

  • Pocito: La RP 159 (calle 6), desde calle Chacabuco al oeste, se encuentra INTRANSITABLE por hundimiento de loza en el puente. Se debe desviar por calle Chacabuco.

Temas

Te puede interesar